Спецназ и протестующие у парламента Грузии сразились водометом и фейерверками

Битва спецназа и протестующих фейерверками у парламента Грузии попала на видео

«Sputnik Грузия» / Telegram

Протестующие у парламента Грузии отстреливаются фейерверками от спецназа и полиции, силовики в свою очередь сражаются водометом. Битва с оппозицией на проспекте Руставели в Тбилиси попала на видео, его опубликовал Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Уточняется, что пиротехнику применяют и для обстрела самого парламента, залпы направляют в сторону окон и фасада здания.

«Протестующие продолжают обстреливать спецназ фейерверками и слепить их лазерами. В ответ на них направляют воду, но напора из шланга явно не хватает», — сообщает Telegram-канал.

Уточняется, что менее мирные участники протеста выломали плитку и подошли вплотную к месту, где собрались полицейские. Они начали кидать в них фрагменты брусчатки.

С 28 ноября в столице Грузии продолжаются протесты, начавшиеся после заявления премьер-министра страны о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. По словам Кобахидзе, старт переговоров был отложен до конца 2028 года.