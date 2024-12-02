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13:32, 2 декабря 2024Бывший СССР

Грузинские власти уличили Запад в финансировании протестов

Премьер Грузии Кобахидзе уличил Запад в финансировании протестов в стране
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Западная сторона финансирует протесты в Грузии. В этом ее уличил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает газета «Взгляд».

По его словам, протестные акции в стране проводятся координированно с привлечением иностранных денег. Поэтому некоторые высказывались против закона об иноагентах, объяснил он. «Не хотели прозрачности, потому что иностранные финансы направляются на революционные процессы в Грузии», — подчеркнул Кобахидзе.

Премьер отметил, что в республике никогда не будет «майдана». Он также назвал неправильным отношением к Грузии финансирование Западом протестов. С 2020 года было три попытки устроить революцию на иностранные средства, добавил политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что митинги в Грузии имеют все признаки попытки провести «оранжевую революцию», так же как на Украине. Он также назвал ситуацию в стране ее внутренними делами, в которые Москва не будет вмешиваться.

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