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13:56, 3 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о провале «майдана» в стране

Премьер Грузии Кобахидзе: сценарий украинского майдана в стране провалился
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Оппозиция на митингах в Тбилиси потерпела неудачу в попытках воплотить сценарий украинского майдана. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

По его словам, несмотря на координированные попытки, «нацмайдан» в Грузии провалился.

Ранее Кобахидзе пообещал наказать организаторов протестов. Он добавил, что лидеры оппозиционных партий находятся в своих офисах и не участвуют в протестах, но это ничего не означает.

В ходе акции протеста в Грузии прошедшей ночью сотрудники МВД республики задержали 34 оппозиционеров. Сообщается также о задержании граждан, бросавших в ходе уличных беспорядков пиротехнику и зажигательные смеси в сотрудников полиции.

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