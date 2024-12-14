Макрон призвал грузинские политические силы к диалогу с целью выхода из ситуации

Французский президент Эммануэль Макрон призвал все грузинские политические силы к диалогу с целью выхода из ситуации. Видеообращение политика опубликовало посольство Франции в Тбилиси.

«Мы стоим на вашей стороне, чтобы поддержать европейские и демократические устремления. Грузия не может надеяться на продвижение по европейскому пути, если мирные демонстрации подавляются с непропорциональным применением силы», — отметил он.

Макрон также выразил надежду, что существует путь, «соответствующий европейским устремлениям страны, путь открытый, для вежливого диалога всех политических сил». По его словам, за диалог несут ответственность все грузины.

Несколькими днями ранее Эммануэль Макрон предложил основателю партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзине Иванишвили помочь в разгрузке ситуации в стране. Французский политик отметил, что сожалеет о ситуации в Грузии.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о политическом кризисе в стране. По ее словам, Грузия выйдет из кризиса только путем возвращения к справедливым выборам.