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11:15, 11 ноября 2024Бывший СССР

Президент Грузии заявила о политическом кризисе в стране

Президент Грузии Зурабишвили заявила о политическом кризисе в стране
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о политическом кризисе в стране. Ее слова передает ТАСС.

По ее словам, Грузия выйдет из кризиса только путем возвращения к справедливым выборам, чтобы страна получила «легитимный парламент и, когда настанет время, легитимного нового президента». Она добавила, что в этом Грузии поможет Европа.

Ранее оппозиционные грузинские политики и гражданские активисты начали марш по улицам Тбилиси, протестуя против результатов парламентских выборов. Митингующие несли флаги Грузии и Евросоюза, акция проходила мирно.

До этого Германия, Франция и Польша призвали оперативно провести расследование относительно возможных нарушений на парламентских выборах в Грузии. Отмечается, что страны обеспокоены тем, что Грузия «отклоняется от европейского пути».

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