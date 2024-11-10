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22:19, 10 ноября 2024Бывший СССР

Оппозиция в Грузии начала протестное шествие

В Тбилиси оппозиционеры вышли на протестный марш
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Оппозиционные политики и гражданские активисты начали марш по улицам Тбилиси, протестуя против результатов парламентских выборов. Об этом сообщает NewsGeorgia.

Митингующие собрались на площади Свободы в центре Тбилиси. После они направились в сторону набережной, заблокировав автомобильное движение. Граждане несут флаги Грузии и Евросоюза. Полиция не препятствует протестующим, акция проходит мирно.

До этого оппозиция также устроила шествие по улицам столицы. Подобные протесты проходят без инцидентов.

Ранее лидеры Веймарского треугольника призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии. Отмечается, что страны обеспокоены тем, что Грузия «отклоняется от европейского пути».

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