Оппозиция в Грузии начала протестное шествие

В Тбилиси оппозиционеры вышли на протестный марш

Оппозиционные политики и гражданские активисты начали марш по улицам Тбилиси, протестуя против результатов парламентских выборов. Об этом сообщает NewsGeorgia.

Митингующие собрались на площади Свободы в центре Тбилиси. После они направились в сторону набережной, заблокировав автомобильное движение. Граждане несут флаги Грузии и Евросоюза. Полиция не препятствует протестующим, акция проходит мирно.

До этого оппозиция также устроила шествие по улицам столицы. Подобные протесты проходят без инцидентов.

Ранее лидеры Веймарского треугольника призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии. Отмечается, что страны обеспокоены тем, что Грузия «отклоняется от европейского пути».