Лидеры Веймарского треугольника призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии

Лидеры стран Веймарского треугольника Германия, Франция и Польша призвали оперативно провести расследование относительно возможных нарушений на парламентских выборах в Грузии. Об этом говорится в соответствующем совместном заявлении, передает ТАСС.
«Призываем к быстрому и прозрачному расследованию всех сообщений о нарушениях и рассчитываем изучить итоговый отчет международной миссии, который должен быть подготовлен в установленные сроки», — указано в сообщении.
Отмечается, что страны обеспокоены тем, что Грузия «отклоняется от европейского пути», отказываясь отменять принятые недавно законы, которые якобы противоречат европейским ценностям.
Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики заявили, что бездоказательные заявления о нарушениях на парламентских выборах в Грузии, прошедших в республике 26 октября, подрывают доверие к избирательному процессу.
В ЦИК также призвали авторов заявлений о нарушениях на выборах, действительно имеющих подтверждение своих слов, обратиться в следственные органы.