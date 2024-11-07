Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:49, 7 ноября 2024Бывший СССР

Лидеры Веймарского треугольника призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии

Франция, Германия и Польша призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Лидеры стран Веймарского треугольника Германия, Франция и Польша призвали оперативно провести расследование относительно возможных нарушений на парламентских выборах в Грузии. Об этом говорится в соответствующем совместном заявлении, передает ТАСС.

«Призываем к быстрому и прозрачному расследованию всех сообщений о нарушениях и рассчитываем изучить итоговый отчет международной миссии, который должен быть подготовлен в установленные сроки», — указано в сообщении.

Отмечается, что страны обеспокоены тем, что Грузия «отклоняется от европейского пути», отказываясь отменять принятые недавно законы, которые якобы противоречат европейским ценностям.

Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики заявили, что бездоказательные заявления о нарушениях на парламентских выборах в Грузии, прошедших в республике 26 октября, подрывают доверие к избирательному процессу.

В ЦИК также призвали авторов заявлений о нарушениях на выборах, действительно имеющих подтверждение своих слов, обратиться в следственные органы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я провел отличный разговор». Зеленский высказался о телефонной беседе с Трампом

      Японский производитель машин уволит тысячи работников

      Спевший с P. Diddy Тимати рассказал о вечеринках рэпера

      В Госдуме ответили на подготовку Евросоюза к военным сценариям

      Разоблачивший скандальный разговор Трампа и Зеленского политик выиграл выборы в Конгресс

      Виновного в выселении российских детей из турецкого отеля приговорили к пяти годам

      В Эстонии указали на зависимость ЕС от поддержки Украины

      В США заявили об исчезновении украинской армии

      Солист Imagine Dragons в майке-алкоголичке и шлепанцах прогулялся с возлюбленной

      Названа причина тоски и страданий россиян в осеннее время

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше