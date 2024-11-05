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16:03, 5 ноября 2024Бывший СССР

ЦИК Грузии потребовал предоставить следствию доказательства нарушений на выборах

ЦИК Грузии: бездоказательные заявления о нарушениях на выборах подрывают доверие
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бездоказательные заявления о нарушениях на парламентских выборах в Грузии, прошедших в республике 26 октября, подрывают доверие к избирательному процессу. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

«В отсутствие доказательств мотивы авторов этих обвинений становятся сомнительными. Без обоснования эти утверждения грозят ввести общественность в заблуждение и подорвать доверие к избирательному процессу», — отметили в ЦИК Грузии.

В Центральной избирательной комиссии страны также призвали авторов заявлений о нарушениях на выборах, действительно имеющих подтверждение своих слов, обратиться в следственные органы.

Ранее прокуратура Грузии вызвала на допрос президента республики Саломе Зурабишвили. Поводом для этого стали заявления главы государства о фальсификации на парламентских выборах.

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