ЦИК Грузии потребовал предоставить следствию доказательства нарушений на выборах

ЦИК Грузии: бездоказательные заявления о нарушениях на выборах подрывают доверие

Бездоказательные заявления о нарушениях на парламентских выборах в Грузии, прошедших в республике 26 октября, подрывают доверие к избирательному процессу. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

«В отсутствие доказательств мотивы авторов этих обвинений становятся сомнительными. Без обоснования эти утверждения грозят ввести общественность в заблуждение и подорвать доверие к избирательному процессу», — отметили в ЦИК Грузии.

В Центральной избирательной комиссии страны также призвали авторов заявлений о нарушениях на выборах, действительно имеющих подтверждение своих слов, обратиться в следственные органы.

Ранее прокуратура Грузии вызвала на допрос президента республики Саломе Зурабишвили. Поводом для этого стали заявления главы государства о фальсификации на парламентских выборах.