Российский школьник взорвал дома петарду и остался без пальца

В Санкт-Петербурге гимназисту петардой оторвало палец

В Санкт-Петербурге гимназисту петардой оторвало палец. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным канала, 15-летний ученик восьмого класса гимназии, проживающий на улице Доблести, находился у себя дома и неосторожно использовал петарду. В результате она взорвалась у него в руке.

Он получил травму на левой кисти. Взрывом оторвало фалангу третьего пальца, остальные получили рваные раны. Школьника доставили в больницу и врачи оценили его состояние как средней тяжести.

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