В России девятилетний мальчик упал глазом на шампур и повредил мозг

В Кировской области девятилетний мальчик упал глазом на шампур и повредил мозг

В Кировской области девятилетний мальчик упал глазом на шампур и повредил мозг. Об этом сообщили в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии российского региона.

Несчастный случай произошел во время игры на улице — шампур проткнул область глазницы над верхним веком мальчика и вонзился в череп. Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Прибежал ребенок, сказал, что у старшего брата в голове шампур. Я побежала туда — он лежал на боку и стонал, усадить его было невозможно (...) Я увидела разбитую бровь, никакого шампура не было и, честно говоря, я подумала, что детям показалось, и не поверила», — вспомнила о произошедшем родственница пострадавшего мальчика.

То, что в голове ребенка действительно было инородное тело, медики подтвердили. У него диагностировали открытую проникающую рану головы и головного мозга, ушиб головного мозга, внутримозговую гематому, перелом основания черепа, а также параорбитальную гематому.

«Получается, что ребенок как-то наткнулся на шампур и сразу же его достал. Вонзился он очень глубоко», — констатировала россиянка.

Медикам удалось сохранить мальчику зрение, но из-за повреждения мозга у него начался правосторонний гемипарез — из-за ослабленности мышц он практически не мог двигать правыми рукой и ногой.

В больнице ребенок находился месяц. Сейчас он уже сжимает руку и понемногу начал ходить с поддержкой.

Ранее в Калининграде ветка пронзила ребенку глаз и проникла ему в череп. Мальчику провели микрохирургическую операцию, зрение удалось сохранить.

