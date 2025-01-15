В российском детском саду ветка пронзила глаз ребенку и проникла в череп

В Калининграде ветка пронзила глаз ребенку и проникла в череп

В Калининграде ветка пронзила глаз ребенку и проникла в его череп. Об этом случае сообщили в пресс-службе детской областной больницы российского региона.

Инцидент произошел во время прогулки в детском саду. Со слов отца пострадавшего, дети столкнулись лбами, его сын упал в кусты и наткнулся глазом на ветку.

Врачи диагностировали у мальчика сквозную рану верхнего века, ранение орбиты правого глаза с проникновением инородного тела в полость черепа. Медики высказывали опасения, что травма может привести к потере зрения и нарушению функций головного мозга.

Мальчику провели микрохирургическую операцию. «Все прошло успешно. В результате операции у пациента нет осложнений со стороны головного мозга, нет сосудистых осложнений, зрительные функции не нарушены, ни мозг ребенка, ни зрение не пострадали», — рассказала офтальмолог Детской областной больницы Елена Федорова.

Ранее житель Подмосковья два месяца проходил с пятисантиметровой веткой в глазу. Медикам мужчина заявил, что не испытывал особого дискомфорта и не замечал ничего необычного.