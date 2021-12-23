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Россиянин два месяца проходил с пятисантиметровой веткой в глазу

Житель подмосковного Ступино два месяца проходил с пятисантиметровой веткой в глазу

Фото: Shutterstock

Житель подмосковного Ступино два месяца проходил с пятисантиметровой веткой в глазу. Медикам мужчина заявил, что не испытывал особого дискомфорта и не замечал ничего необычного, сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения.

Россиянин пришел в больницу только после того, как рана в глазу начала гноиться. 38-летнего пациента отправили на компьютерную томографию. Оказалось, что некое инородное тело проткнуло насквозь глазницу мужчины и застряло в пазухе носа.

Узнав об этом, житель Подмосковья рассказал, что пару месяцев назад падал лицом вниз.

Заведующий отоларингологическим отделением Ступинской больницы Тимур Антонов пояснил, что во время падения ветка вошла в глаз полностью. При этом никакие органы повреждены не были. У мужчины лишь образовалась небольшая рана. По этой причине у него долго не возникало неприятных ощущений.

Ранее в Москве 64-летний мужчина почувствовал першение в горле, обратился к врачам и узнал о выросших там волосах.

Россиянин с жалобами на кашель и дискомфорт в горле обратился к медикам научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского. 11 лет назад хирурги сделали ему операцию на гортани — у россиянина был рак голосовой складки. Врачи пересадили часть кожи с шеи в горло, по всей видимости, по этой причине там и начали расти волосы.

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Анна Щербакова
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