18:55, 14 мая 2026

Продажу билетов на Суперфинал Кубка России остановили из-за форс-мажора

Владислав Уткин
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Продажу билетов на Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» остановили из-за форс-мажора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Афиши».

«Система столкнулась с пиковой нагрузкой — количество запросов значительно превышает обычные показатели. Ожидаемое время восстановления работы сайта — в течение нескольких часов. После этого билеты снова станут доступны для покупки», — заявили в пресс-службе билетного оператора.

Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» пройдет 24 мая в Москве. Команды сыграют на поле стадиона «Лужники».

Ранее защитник «Спартака» Александр Джику сравнил Москву с Парижем. По его словам, столица России безопаснее главного города Франции.

