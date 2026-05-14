Продажу билетов на Суперфинал Кубка России остановили из-за форс-мажора

Продажу билетов на Суперфинал Кубка России остановили из-за рекордного спроса

Продажу билетов на Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» остановили из-за форс-мажора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Афиши».

«Система столкнулась с пиковой нагрузкой — количество запросов значительно превышает обычные показатели. Ожидаемое время восстановления работы сайта — в течение нескольких часов. После этого билеты снова станут доступны для покупки», — заявили в пресс-службе билетного оператора.

Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» пройдет 24 мая в Москве. Команды сыграют на поле стадиона «Лужники».

