17:34, 14 мая 2026Спорт

Защитник «Спартака» сравнил Москву с Парижем

Владислав Уткин
Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak-Moscow / Globallookpress.com

Защитник «Спартака» Александр Джику сравнил Москву с Парижем. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Для меня Москва очень похожа на Париж. В этих двух городах много красивой архитектуры, но тут я чувствую себя безопаснее, чем в столице Франции — здесь не украдут твои вещи», — сказал Джику.

Также футболист назвал главные, по его мнению, положительные черты в русских людях. «Не ожидал, что фанаты не будут меня отвлекать на улицах. Русские люди — очень умные. Они узнают меня на улицах, когда я прогуливаюсь с семьей, но если подходят ко мне с просьбой сфотографироваться, то делают это с уважением», — отметил Джику.

31-летний французский защитник ганского происхождения перешел в «Спартак» осенью 2025 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей, в которых получил семь желтых и одну красную карточку.

Ранее в Москву вернулся российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Его контракт с командой заканчивается 30 июня 2026 года, к текущему моменту он не принял решения о продолжении карьеры.

