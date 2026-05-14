Защитник «Спартака» сравнил Москву с Парижем

Защитник «Спартака» Джику заявил, что Москва безопаснее Парижа

Защитник «Спартака» Александр Джику сравнил Москву с Парижем. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Для меня Москва очень похожа на Париж. В этих двух городах много красивой архитектуры, но тут я чувствую себя безопаснее, чем в столице Франции — здесь не украдут твои вещи», — сказал Джику.

Также футболист назвал главные, по его мнению, положительные черты в русских людях. «Не ожидал, что фанаты не будут меня отвлекать на улицах. Русские люди — очень умные. Они узнают меня на улицах, когда я прогуливаюсь с семьей, но если подходят ко мне с просьбой сфотографироваться, то делают это с уважением», — отметил Джику.

31-летний французский защитник ганского происхождения перешел в «Спартак» осенью 2025 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей, в которых получил семь желтых и одну красную карточку.

