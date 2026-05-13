Александр Овечкин прилетел в Москву

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прилетел в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет, на борту которого находился Овечкин вместе с семьей, вылетел из Стамбула и приземлился в аэропорту Внуково. Дорога хоккеиста до Москвы заняла почти сутки.

Ранее сообщалось, что спортсмен успешно защитил 145-страничную диссертацию о методах подготовки хоккеистов. Уточнялось, что в работе Овечкин сравнивал подход к тренировочному процессу игроков в России и Северной Америке.

«Вашингтон» в минувшем сезоне не вышел в плей-офф НХЛ. Контракт Овечкина с клубом истекает в июне, форвард пока не принял решение по поводу продолжения карьеры в Северной Америке.