Александр Овечкин стал кандидатом педагогических наук

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук. Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.

Спортсмен успешно защитил 145-страничную диссертацию о методах подготовки хоккеистов. Уточняется, что в работе Овечкин сравнивал подход к тренировочному процессу игроков в России и Северной Америке.

Игрок пришел к выводу, что на его родине делают упор на технико-тактическую подготовку, а в США и Канаде — на развитие скоростно-силовых навыков у хоккеистов. Овечкин предложил сочетать эти два подхода по мере взросления спортсменов. Так, по мнению игрока, можно добиться наилучших результатов.

Овечкин окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма в 2008 году. Над диссертацией спортсмен работал несколько лет.