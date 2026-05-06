13:37, 6 мая 2026

Победитель лотереи лишился 100 миллионов рублей

В Британии победитель лотереи не явился за миллионом фунтов и лишился приза
Екатерина Лобанова
Фото: smile23 / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании победитель розыгрыша лотереи EuroMillions не явился за призом в срок и лишился миллиона фунтов стерлингов (102,8 миллиона рублей). Об этом сообщает BBC News.

Счастливый билет купили 4 ноября 2025 года в курортном городе Борнмут на юго-западе страны. Его обладатель мог явиться за выигрышем в течение 180 дней, вплоть до полуночи в ночь с 3 на 4 мая включительно.

Представитель лотереи Энди Картер отметил, что победителя тщательно искали, но это не помогло. Теперь деньги пойдут на благоустройство Борнмута и окружающих его районов.

Ранее сообщалось, что у жительницы Великобритании отберут выигрыш в размере 33 тысячи фунтов стерлингов (3,4 миллиона рублей по нынешнему курсу) из-за сбоя в онлайн-казино. На эти деньги женщина собиралась погасить ипотеку и обеспечить матери спокойную старость.

