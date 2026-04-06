Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
01:00, 6 апреля 2026

У женщины отберут выигрыш величиной 3,5 миллиона рублей из-за ошибки онлайн-казино

Жительница Великобритании выиграла 33 тысячи фунтов из-за ошибки онлайн-казино
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

У жительницы Великобритании отберут выигрыш величиной 33 тысячи фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей) из-за сбоя в онлайн-казино. Об этом сообщает издание Metro.

16 марта 47-летняя сиделка Джемма Брэдли выиграла более 47 тысяч фунтов в игре Jackpot Drop. Женщина вывела на банковский счет максимальную возможную сумму — 33 тысячи фунтов. Остаток она собиралась забрать на следующий день.

Через день Брэдли не смогла открыть свой аккаунт. Вечером представитель казино позвонил ей, сообщил о техническом сбое и потребовал вернуть деньги. Как выяснилось, из-за ошибки за 40 минут сбоя было зафиксировано более 35 тысяч джекпотов при норме в 518 за аналогичный период.

«Я совершенно раздавлена. Не могу нормально спать», — призналась Брэдли. По ее словам, она собиралась при помощи выигрыша погасить ипотеку и обеспечить матери спокойную старость. Женщина настаивает, что сбой произошел не по ее вине, но готова вернуть деньги, если потребуется.

Ранее сообщалось, что жительница США выиграла в лотерею 50 тысяч долларов благодаря ошибке при покупке билета. Она хотела купить билет за два доллара, но случайно приобрела за 20.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok