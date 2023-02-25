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13:16, 25 февраля 2023Из жизни

Женщина выиграла миллионы рублей в лотерею благодаря ошибке

В США жительница штата Мэриленд выиграла в лотерею 50 тысяч долларов благодаря ошибке

Фото: dylan nolte / Unsplash

Жительница США выиграла в лотерею 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) благодаря ошибке при покупке билета. Об этом сообщает UPI.

Женщина из города Солсбери, штат Мэриленд, рассказала устроителям местной лотереи, что стала победительницей из-за собственной невнимательности. Она хотела купить билет моментального розыгрыша за два доллара (152 рубля), но случайно приобрела билет стоимостью 20 долларов (1520 рублей).

«Я сказала себе: "Ну вот, я только что профукала двадцатку"», — вспоминает она.

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Однако через минуту американка осознала, что благодаря ошибке стала обладательницей крупного выигрыша. Она заявила, что все еще не может поверить в произошедшее и пока не знает, как распорядится призом.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Шеффилд получила крупный выигрыш в лотерею и решила потратить деньги на то, чтобы вернуть мужу любимое хобби. Женщина решила потратить приз на покупку голубятни для супруга, который ранее увлекался разведением этих птиц.

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Никита Савин
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