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16:24, 20 февраля 2023Из жизни

Женщина выиграла три миллиона рублей и решила потратить их на голубей

The Sun: британка решила потратить выигрыш в лотерею на хобби мужа

Фото: Postcode Lottery

Жительница города Шеффилд, Великобритания, получила крупный выигрыш в лотерею и решила потратить деньги на то, чтобы вернуть мужу любимое хобби. Об этом сообщает The Sun.

Два года назад Джен Фрост, которой сейчас 75 лет, начала участвовать в еженедельных розыгрышах лотереи. Женщина не рассказывала о своем увлечении 79-летнему мужу Мику. Недавно британка выиграла 35 тысяч фунтов (около 3 миллионов рублей).

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Полученные деньги Фрост решила потратить на то, чтобы вернуть мужу любимое хобби. Мик с 10 лет разводил голубей и с 14 лет увлекался голубиными гонками. До недавнего времени он держал стаю голубей, которая приносила ему медали. Однажды его голубям удалось преодолеть 320 километров и достичь Франции. Это был самый дальний полет, который они совершили.

Три года назад Мику пришлось отказаться от содержания голубей, поскольку ухаживать за ними мешали больные колени. С тех пор мужчина не знал, чем себя занять.

Джен Фрост рассказала, что намерена потратить полученные деньги на покупку новой голубятни. Современные голубятни стоят до 3000 фунтов (266,7 тысячи рублей). «Пока он счастлив, я счастлива», — подчеркнула британка.

Помимо покупки голубятни, семья планирует отправиться в путешествие на Кипр.

Ранее сообщалось, что победитель лотереи из Гуанси-Чжуанского автономного района в Китае утаил от жены и ребенка, что сорвал джекпот, и явился за призом в костюме героя мультфильма. Китаец объяснил, что сохранил новость о выигрыше огромной суммы в тайне от семьи, так как опасается, что жена и ребенок начнут лениться или будут считать себя лучше других людей из-за богатства.

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Алиса Дмитриева
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