Мужчина сорвал джекпот в лотерею и сохранил это в тайне от жены и ребенка

SCMP: житель Китая выиграл 220 миллионов юаней в лотерею и утаил богатство от семьи

Победитель лотереи из Гуанси-Чжуанского автономного района в Китае утаил от жены и ребенка, что сорвал джекпот, и явился за призом в костюме героя мультфильма. Об этом сообщает SCMP.

Житель Китая, которого в прессе называют Ли, купил 40 лотерейных билетов. Он вписал в каждый из них набор чисел, который много лет использовал при игре в лотерею. Билеты обошлись ему в 80 юаней (675 рублей). Приз по каждому билету составил 5,48 миллиона юаней (46,3 миллиона рублей). В общей сложности он выиграл 220 миллионов юаней (1,8 миллиарда рублей).

Мужчина узнал о выигрыше огромной суммы в пятницу, 21 октября, но не мог забрать приз до понедельника. Китаец объяснил, что сохранил новость о выигрыше огромной суммы в тайне от семьи, так как опасается, что жена и ребенок начнут лениться или будут считать себя лучше других людей из-за богатства.

Утром в субботу он взял билет на поезд до города Наньин, где остановился в отеле на выходные. «Два дня я спал в отеле. Я не выходил на улицу, так как боялся потерять билеты», — рассказал победитель.

Чтобы скрыть свою личность при получении приза, он отправился в штаб-квартиру лотереи, облачившись в костюм мультипликационного персонажа.

Пять миллионов юаней (42,2 миллиона рублей) китаец пожертвовал на благотворительность. После взноса и уплаты налогов мужчине достался 171 миллион юаней (1,4 миллиарда рублей). Он рассказал, что раньше выигрывал только незначительные суммы. «Я считаю участие в лотерее своим хобби, и моя семья не интересуется этим. К тому же я не трачу на это много денег, и лотерея дарит мне надежду», — отметил он.

Мужчина пока не решил, как распорядится полученными деньгами. Хотя он не сообщил о них жене, выигрыш по закону будет считаться совместным имуществом. Эксперты предупредили мужчину, что, утаив выигрыш, он может нарушить брачное законодательство страны.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как семья узнала, что он скрыл крупный выигрыш в лотерею, и испортила ему жизнь. Близкие подали на него в суд из-за приза, вследствие чего он потерял крупную сумму, столкнулся с проблемами на работе и был вынужден продавать дом.