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16:42, 27 декабря 2022Силовые структуры

Бывшему сенатору Арашукову и его отцу дали пожизненное заключение

Сенатора Арашукова и его отца осудили на пожизненные сроки за убийства и хищения
Рауф Арашуков

Рауф Арашуков. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за создание преступного сообщества, убийства и хищения. Об этом во вторник, 27 декабря, в своем Telegram-канале сообщают Московские суды общей юрисдикции.

Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Также экс-сенатора обвинили в организации убийств представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

23 сентября коллегия присяжных заседателей Мосгорсуда признала бывшего российского сенатора Рауфа Арашукова и его отца виновными в убийствах. Также коллегия сочла их виновными в организации преступного сообщества, которым руководил Арашуков-старший.

Рауф Арашуков и его отец Рауль по существу дела не признали вину ни по одному из предъявленных обвинений, в том числе убийствах.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль были задержаны в январе 2019 года.

Владимир Седов
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