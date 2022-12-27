Бывшему сенатору Арашукову и его отцу дали пожизненное заключение

Сенатора Арашукова и его отца осудили на пожизненные сроки за убийства и хищения

Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за создание преступного сообщества, убийства и хищения. Об этом во вторник, 27 декабря, в своем Telegram-канале сообщают Московские суды общей юрисдикции.

Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Также экс-сенатора обвинили в организации убийств представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

23 сентября коллегия присяжных заседателей Мосгорсуда признала бывшего российского сенатора Рауфа Арашукова и его отца виновными в убийствах. Также коллегия сочла их виновными в организации преступного сообщества, которым руководил Арашуков-старший.

Рауф Арашуков и его отец Рауль по существу дела не признали вину ни по одному из предъявленных обвинений, в том числе убийствах.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль были задержаны в январе 2019 года.