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00:51, 1 сентября 2024Россия

Три ребенка погибли при пожаре в Подмосковье

При пожаре в Подмосковье погибли три ребенка, семь человек находятся в больнице

Фото: Pixabay

При пожаре в деревне Юрцово в Подмосковье погибли три ребенка, сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

«В деревне Юрцово огонь охватил квартиру на 4 этаже. Пожар на 40 квадратных метрах ликвидировали 52 специалиста и 19 единиц техники», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что в больнице находятся семь членов одной семьи, пятеро из которых — дети.

Ранее стало известно, что в 19-этажном строящемся здании на северо-западе Москвы произошел пожар из-за возгорания вентиляционного короба. Вследствие воспламенения дома на улице Народного Ополчения пострадали четыре человека. При этом 11 человек спасли пожарные, еще четверых эвакуировали с крыши.

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      Марина Совина
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