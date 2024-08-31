Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:14, 31 августа 2024Россия

В строящемся здании в Москве произошел пожар с пострадавшими

В строящемся здании на северо-западе Москвы произошел пожар с пострадавшими

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 19-этажном строящемся здании на северо-западе Москвы произошел пожар из-за возгорания вентиляционного короба. Об этом пишет Telegram-канал «Агентство "Москва"».

По данным агентства, вследствие воспламенения дома на улице Народного Ополчения пострадали четыре человека. При этом 11 человек спасли пожарные, еще четверых эвакуировали с крыши. «Пожар ликвидирован на площади 40 квадратов», — говорится в сообщении.

Ранее в августе в центре Москвы произошел мощный пожар. Воспламенение случилось на втором этаже трехэтажного административного здания на Бережковской набережной. Позже возгорание удалось локализовать.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о беспрецедентном продвижении России к Красноармейску

      Бывшая жена Погребняка нарушила ПДД более чем на 120 тысяч рублей

      В сборной России по дзюдо рассказали о тренировках Путина

      Дело возбудили после аварийной посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии

      Беременную Марго Робби засняли в бикини на отдыхе

      Три преподавателя МГУ и РУДН перевели мошенникам 35 миллионов рублей

      ВС России уничтожили артиллерией опорный пункт ВСУ в Курской области

      В строящемся здании в Москве произошел пожар с пострадавшими

      Рубль назвали одной из самых недооцененных валют в мире

      Дания разрешила Украине использовать F-16 при нападении на Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше