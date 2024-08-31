В строящемся здании в Москве произошел пожар с пострадавшими

В строящемся здании на северо-западе Москвы произошел пожар с пострадавшими

В 19-этажном строящемся здании на северо-западе Москвы произошел пожар из-за возгорания вентиляционного короба. Об этом пишет Telegram-канал «Агентство "Москва"».

По данным агентства, вследствие воспламенения дома на улице Народного Ополчения пострадали четыре человека. При этом 11 человек спасли пожарные, еще четверых эвакуировали с крыши. «Пожар ликвидирован на площади 40 квадратов», — говорится в сообщении.

Ранее в августе в центре Москвы произошел мощный пожар. Воспламенение случилось на втором этаже трехэтажного административного здания на Бережковской набережной. Позже возгорание удалось локализовать.