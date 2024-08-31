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17:06, 31 августа 2024Россия

Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве локализовали

В Москве локализовали пожар в здании на Бережковской набережной

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве локализовали на площади одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС.

Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности. На площади 599 квадратных метров произошло обрушение. В пресс-службе МЧС России заявили, то конструктивные особенности внутри здания осложняют тушение. Информации о пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли более более 130 человек и 45 единиц техники, в том числе пожарный корабль «Полковник Чернышев», а также беспилотники и четыре вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

О пожаре в центре Москвы стало известнее ранее, 31 августа. Отмечалось, что мощное воспламенение произошло на втором этаже здания.

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      Илона Палей
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