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12:09, 31 августа 2024Россия

В центре Москвы произошел мощный пожар

МЧС: пожар на Бережковской набережной захватил тысячу квадратных метров

Кадр: МЧС России

Пожар в здании Москвы захватил площадь в тысячу квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что мощное воспламенение произошло на втором этаже трехэтажного административного здания на Бережковской набережной. «На месте работают 110 специалистов и 35 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее в августе МЧС России приняло участие в тушении пожара в Сербии. На месте возгорания в населенном пункте Жагубитца работали сотрудники российско-сербского гуманитарного центра вместе с пожарной охраной муниципалитета города Ниш и добровольной пожарной охраной. В тушении участвовали российские беспилотники, которые помогали работать пожарным вертолетам.

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      Екатерина Ештокина
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