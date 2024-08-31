В центре Москвы произошел мощный пожар

МЧС: пожар на Бережковской набережной захватил тысячу квадратных метров

Пожар в здании Москвы захватил площадь в тысячу квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что мощное воспламенение произошло на втором этаже трехэтажного административного здания на Бережковской набережной. «На месте работают 110 специалистов и 35 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее в августе МЧС России приняло участие в тушении пожара в Сербии. На месте возгорания в населенном пункте Жагубитца работали сотрудники российско-сербского гуманитарного центра вместе с пожарной охраной муниципалитета города Ниш и добровольной пожарной охраной. В тушении участвовали российские беспилотники, которые помогали работать пожарным вертолетам.