МЧС России приняло участие в тушении пожара в Сербии

МЧС России помогло Сербии тушить крупный пожар в Жагубитце

Сотрудники МЧС России помогают тушить крупный пожар в общине Жагубитца на востоке Сербии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского министерства.

«Сотрудники российско-сербского гуманитарного центра вместе с пожарной охраной муниципалитета города Ниш и добровольной пожарной охраной работают на месте возгорания в населенном пункте Жагубитца», — указано в сообщении.

В тушении участвуют российские беспилотники, которые помогают работать пожарным вертолетам. Площадь пожара на данный момент составляет 1,3 тысяч гектаров. Самолеты уже сбросили на места возгорания более 60 тонн воды.