Полуголая россиянка устроила танцы в фонтане, требовала близости и попала на видео

В Новочеркасске девушка устроила танцы в фонтане и требовала близости у прохожих

В Новочеркасске Ростовской области полуголая девушка устроила танцы в фонтане и приставала к прохожим с требованием вступить с ней в близость. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На представленном ролике видно, как девушка в нижнем белье под крики горожан плещется в фонтане. Затем девушка стала задавать непристойные вопросы находящимся неподалеку мужчинам.

Как утверждает Don Mash, россиянка находилась в состоянии алкогольного опьянения. После «перформанса» она уединилась в кустах с одним из наблюдателей.

До этого сообщалось, что житель Екатеринбурга снял штаны в подъезде дома в микрорайоне Ботанический и впал в кому. Правоохранители организовали проверку по факту происшествия.

Еще раньше в Волгоградской области 21-летний молодой человек впал в кому после ДТП на мосту через Волгу.