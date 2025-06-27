Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:34, 27 июня 2025Россия

Полуголая россиянка устроила танцы в фонтане, требовала близости и попала на видео

В Новочеркасске девушка устроила танцы в фонтане и требовала близости у прохожих
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Новочеркасске Ростовской области полуголая девушка устроила танцы в фонтане и приставала к прохожим с требованием вступить с ней в близость. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На представленном ролике видно, как девушка в нижнем белье под крики горожан плещется в фонтане. Затем девушка стала задавать непристойные вопросы находящимся неподалеку мужчинам.

Как утверждает Don Mash, россиянка находилась в состоянии алкогольного опьянения. После «перформанса» она уединилась в кустах с одним из наблюдателей.

До этого сообщалось, что житель Екатеринбурга снял штаны в подъезде дома в микрорайоне Ботанический и впал в кому. Правоохранители организовали проверку по факту происшествия.

Еще раньше в Волгоградской области 21-летний молодой человек впал в кому после ДТП на мосту через Волгу.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о недавней отработке НАТО ударов по России и прорыва ее ПВО

    Захарова шуткой ответила Мерцу о ситуации с вызовом посла

    Туск не захотел становиться вторым «папочкой Дональдом»

    Под Москвой пятилетний ребенок выпал из катера при столкновении с другим судном

    Найден ключ к замедлению старения организма

    Будущее «Северного потока — 2» обеспокоило власти Германии

    Российская биржа запустит торги заблокированными акциями

    В России перечислили не являющиеся основанием для назначения выплат болезни бойцов СВО

    Российский школьник получил результаты ЕГЭ и побрился налысо

    Посол Германии ничего не понял на встрече в МИД России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости