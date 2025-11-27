Путин прокомментировал слухи об «опале» Лаврова

Путин: Слухи о якобы опале Лаврова являются чушью

Слухи о якобы «опале» главы МИД России Сергея Лаврова — о которой писали ранее западные СМИ — являются «чушью». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Он [Лавров] готовится к встрече с американскими партнерами, у него свой график», — ответил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия ожидает визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, чтобы обсудить с ним контуры урегулирования конфликта на Украине.

31 октября газета Financial Times (FT) сообщала, что в США якобы были поражены «непримиримостью» российского министра иностранных дел во время краткой встречи с Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Издание писало, что состоявшийся позже телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств в середине октября был якобы напряженным и Вашингтон решил отложить саммит глав государств в Будапеште.