Путин назвал Лаврова империалистом из-за наряда на Аляске

Путин подшутил над Лавровым, назвав империалистом из-за свитера с надписью СССР

Президент России Владимир Путин в шутку назвал главу МИД Сергея Лаврова империалистом из-за свитера, в котором он прибыл на Аляску на переговоры с американской делегацией. Видео с реакцией Путина на наряд Лаврова публикует журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В начале саммита госсекретарь США Марко Рубио восхитился внешним видом Лаврова. «Мне нравится ваша рубашка», — отметил политик. Путин, в свою очередь, решил пошутить над его комплиментом. «Это намек? Он вам подарит!» — заявил он.

После этого Лавров объяснил российскому лидеру, что речь идет о его белом свитере с надписью «СССР». «Империалист!» — пошутил Путин.

Ранее создательница бренда Selsovet Екатерина Варлакова раскрыла подробности о свитере Лаврова. Дизайнер рассказала, что до саммита МИД закупил у нее небольшую партию свитеров для сотрудников.