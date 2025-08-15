Ценности
16:44, 15 августа 2025

Раскрыты новые подробности о свитере Лаврова с надписью «СССР»

Дизайнер Selsovet Варлакова заявила, что ранее МИД закупил у нее партию свитеров
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Создательница бренда Selsovet раскрыла новые подробности о свитере с надписью «СССР», в котором глава российского МИД Сергей Лавров прибыл на Аляску. Интервью с ней публикует 360.

Дизайнер Екатерина Варлакова заявила, что МИД закупил у нее небольшую партию свитеров для сотрудников.

«Мы догадывались, что и Сергею Викторовичу [Лаврову] будет свитер. Но мы не догадывались, что он его может надеть и на саммит», — сказала собеседница телеканала и добавила, что вся ее команда горда своей работой.

Ранее политолог Алексей Мартынов раскрыл значение свитера Лаврова. Эксперт заявил, что данная вещь — отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке и намек на возможные параллели нынешнего саммита с успешными договоренностями генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с тогдашним президентом США Ричардом Никсоном.

