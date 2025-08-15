Мир
12:25, 15 августа 2025

Эксперт раскрыл значение свитера Лаврова с надписью «СССР»

Мартынов: Свитер Лаврова СССР является исторической отсылкой к отношениям с США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Выбор главы российского МИД Сергея Лаврова, прибывшего в Анкоридж в свитере с крупной надписью «СССР», может нести несколько смыслов, в том числе историческую отсылку. Об этом газете «Взгляд» рассказал политолог Алексей Мартынов.

Во-первых, это отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке и намек на возможные параллели нынешнего саммита с успешными договоренностями генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с тогдашним президентом США Ричардом Никсоном.

Эксперт напомнил, что Лавров в молодости работал в постоянном представительстве Советского Союза при ООН в Нью-Йорке и уже бывал на Аляске. «Также у главы российского внешнеполитического ведомства может быть личный ретроспективный смысл в такой одежде — напоминание о былой дипломатической юности и работе в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке», — отметил он.

Мартынов добавил, что в последние годы в США снова набирают популярность одежда и аксессуары с советской символикой. «Допускаю, что этот свитер отражает понимание внутриамериканских трендов. Ну и в конечном счете свитер Лаврова просто довольно стильный», — резюмировал политолог.

Ранее российский публицист Егор Холмогоров после появления главы МИД России Сергея Лаврова на Аляске в кофте с принтом «СССР» заявил, что Советский Cоюз — проигравшая и прекратившая существование команда.

Министр ранее прибыл в Анкоридж вместе с послом Александром Дарчиевым. На вопрос журналистов, не испытывает ли он мандраж перед саммитом, дипломат ответил встречным: «А что это такое?»

