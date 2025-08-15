Лавров пошутил в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом с США

Главе МИД России Сергею Лаврову перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задали вопрос, ощущает ли он мандраж. Его слова приводит ТАСС.

Лавров пошутил в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом с США. «А что это такое?» — спросил в ответ он.

Ранее Лавров прибыл на Аляску. Вместе с ним в американский штат приехал посол России в США Александр Дарчиев.

Путин и Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

В переговорах со стороны России также примут участие Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

