Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:11, 15 августа 2025Мир

Лавров пошутил в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом с США

Лавров в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом с США спросил, что это такое
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Главе МИД России Сергею Лаврову перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задали вопрос, ощущает ли он мандраж. Его слова приводит ТАСС.

Лавров пошутил в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом с США. «А что это такое?» — спросил в ответ он.

Ранее Лавров прибыл на Аляску. Вместе с ним в американский штат приехал посол России в США Александр Дарчиев.

Путин и Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

В переговорах со стороны России также примут участие Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Лавров раскрыл позицию России на переговорах Путина и Трампа

    Жители сообщили об отражении атаки ВСУ на Калиннградскую область и сняли ее на видео

    Бывший глава «Формулы-1» рассказал о нереализованном плане проведения Гран-при СССР

    Боль в животе и кишечные газы разрушили начинающиеся отношения

    Пожар в российской многоэтажке после попадания дрона ВСУ сняли на видео

    Банки начали чаще отказывать россиянам в выдаче кредитов

    Появилась информация об организаторе теракта против генерала Кириллова

    Минобороны раскрыло подробности об ударах ВСУ по России в день встречи Путина и Трампа

    Лавров пошутил в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости