03:35, 15 августа 2025

Лавров прибыл на Аляску

Глава МИД России Лавров прибыл на Аляску
Никита Хромин

Фото: Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Аляску, где 15 августа состоятся переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

Также вместе с главой внешнеполитического ведомства на Аляску прибыл посол России в США Александр Дарчиев. В предстоящих переговорах с российской стороны принимать участие, помимо Лаврова, будут глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что самолет спецотряда «Россия» Ил-96-300 прибыл в Анкоридж.

