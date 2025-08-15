Глава МИД России Лавров прибыл на Аляску

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Аляску, где 15 августа состоятся переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

Также вместе с главой внешнеполитического ведомства на Аляску прибыл посол России в США Александр Дарчиев. В предстоящих переговорах с российской стороны принимать участие, помимо Лаврова, будут глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что самолет спецотряда «Россия» Ил-96-300 прибыл в Анкоридж.