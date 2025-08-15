Мир
02:39, 15 августа 2025Мир

Российский самолет прибыл в Анкоридж

Flightradar: Самолет спецотряда «Россия» Ил-96-300 прибыл в Анкоридж
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», вылетевший из московского аэропорта «Внуково», прибыл в аэропорт Анкориджа на Аляске. Это следует из данных портала Flightradar24.

По данным портала, самолет приземлился примерно в 2:09 по московскому времени. За посадкой борта в режиме реального времени наблюдали свыше 23 тысяч человек.

В свою очередь, российский журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видео приземления самолета. «Журналисты кремлевского пула прибыли на Аляску», — сообщил он.

Ранее газета The Washington Post (WP) написала, что саммит сторон состоится на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

