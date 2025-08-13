Названо место встречи Путина и Трампа на Аляске

WP: Встреча Путина и Трампа пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

Собеседник издания назвал место встречи на условиях анонимности. Газета не привела дополнительные подробности.

Ранее генерал-майор Владимир Попов заявил, что военная база Эльмендорф-Ричардсон на Аляске отличается высоким уровнем защиты. По его словам, на аэродроме хорошее обслуживание в любое время года. База, по мнению генерала, уникальная. Президентам там обеспечат хорошую безопасность.