Россия
10:44, 15 августа 2025

В России заявили о «проигравшей команде» после появления Лаврова в кофте с надписью «СССР»

Публицист Холмогоров после сообщений о Лаврове в кофте СССР: Проигравшая команда
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал МИД России

Советский Cоюз — проигравшая и прекратившая существование команда. Об этом после сообщений о появлении главы МИД России Сергея Лаврова на Аляске в кофте с принтом «СССР» заявил в Telegram российский публицист Егор Холмогоров.

По словам Холмогорова, он не понимает, зачем приезжать на «важнейший в истории матч» в форме потерпевшей поражение команды. Он добавил, что образ «Великой Ядерной Державы под Серпом и Молотом, в Которой Все Нельзя» (орфография сохранена) благодаря неосоветской пропаганде подавляет и «исторические факты, и собственные воспоминания».

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в отель в Анкоридже в кофте с, предположительно, надписью «СССР» на груди. На попавшем в сеть видео министр выходит из автомобиля в белом свитере и жилете, под которым видно три буквы «с». По версии «Известий», они образуют слово «СССР».

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске начнется сегодня, 15 августа, в 22:30 по московскому времени (11:30 по местному). По словам помощника президента России Юрия Ушакова, главы государств проведут беседу в формате тет-а-тет.

