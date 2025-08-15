Лаврова в кофте с надписью «СССР» заметили на Аляске

Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью «СССР» на груди

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже в кофте с, предположительно, надписью «СССР» на груди. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовали «Известия».

На попавшем в сеть видео министр выходит из автомобиля в белом свитере и жилете, под которым видно три буквы «с». Как уточняет издание, предположительно, они образуют слово «СССР».

Кроме того, корреспондент издания спросил у главы внешнеполитического ведомства, бывал ли он на Аляске до этого и нравится ли ему там. На первый вопрос дипломат ответил утвердительно, а второй оставил без ответа.

Ранее Сергей Лавров раскрыл планы российской стороны на переговорах с США. По его словам, Москва изложит Вашингтону свою четкую понятную позицию.