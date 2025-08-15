Мир
Лавров раскрыл позицию России на переговорах Путина и Трампа

Марина Совина
СюжетПереговоры Путина и Трампа
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, какой позиции будет придерживаться российская сторона на переговорах с США. Об этом он высказался в комментарии телеканалу «Россия 24».

Лавров подчеркнул, что на встрече с американской стороной Россия изложит свою четкую позицию. По его словам, в этом вопросе уже было немало сделано во время визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву.

«Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть понятная, четкая позиция. Мы будем ее излагать. <...> Надеюсь, что мы сегодня продолжим этот очень полезный разговор», — заявил российский министр.

Ранее Лавров пошутил в ответ на вопрос, чувствует ли он мандраж перед встречей с американской стороной. «А что это такое?» — спросил он.

Путин и Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

