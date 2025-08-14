Мир
12:49, 14 августа 2025Мир

Кремль раскрыл программу переговоров Путина и Трампа на Аляске

Ушаков: Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет, затем с участием делегаций
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков раскрыл программу предстоящих переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Его слова приводит РИА Новости.

«Все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени [22:30 мск], с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком», — рассказал он.

Ранее Ушаков заявил, что встреча Трампа и Путина пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Представитель Кремля также сообщил, что состав делегаций на переговорах определен. Российскую сторону, помимо самого Ушакова, будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Состав делегации США будет представлен американской стороной, отметил он.

    Все новости