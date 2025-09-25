Названа причина многолетнего отсутствия съемок у звезды «Папиных дочек»

Super: Звезда «Папиных дочек» Сиваева пропала из кино из-за творческого отпуска

Актриса Анастасия Сиваева, известная по одной из главных ролей в сериале «Папины дочки», в течение долгого времени не снималась в кино из-за творческого отпуска. Об этом заявила ее коллега по проекту и подруга Мирослава Карпович, передает Super.ru.

«Анастасия никуда не уходила из кино, у нее был творческий отпуск», — поделилась актриса. Сиваева подтвердила ее слова.

Ранее российская актриса Елизавета Арзамасова рассказала, что едва не стала жертвой мошеннической схемы. Звезда «Папиных дочек» сообщила, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками цветочного магазина, и сказали, что ей должны доставить букет.