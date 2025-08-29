Культура
Звезда «Папиных дочек» рассказала о попытке мошенников обмануть ее

Звезда «Папиных дочек» Арзамасова заявила, что едва не стала жертвой мошенников
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская актриса Елизавета Арзамасова рассказала, что едва не стала жертвой мошеннической схемы. Об этом пишет издание Super.ru.

Звезда сериала «Папины дочки» сообщила, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками цветочного магазина, и сказали, что ей должны доставить букет. По словам актрисы, изначально она ничего не заподозрила, так как в заявке был указан правильный адрес.

Затем лжепредставительница магазина попросила артистку назвать код из сообщения, но Арзамасова отказалась это сделать. «Я назвала неправильный код. Девушка произнесла речь, полную негодования и нецензурной лексики, и бросила трубку», — добавила она.

Ранее культовый певец Юрий Лоза, автор хита «Плот», заявил, что стал жертвой мошенников.

