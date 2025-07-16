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17:41, 16 июля 2025Культура

Юрия Лозу обманули мошенники

Певец Юрий Лоза рассказал, как приобрел подделку дорогих наушников у мошенников
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Культовый певец Юрий Лоза, автор хита «Плот», заявил, что стал жертвой мошенников. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

Лоза рассказал, что приобрел себе дорогой телефон и оригинальные беспроводные наушники, который нашел по объявлению в интернете.

«Человек божился, что все оригинальное. На следующий день мой спец сказал, что это дешевая китайская подделка. Я попытался связаться с продавцом, но этот гаденыш как в воду канул», — признался певец.

Он добавил, что не собирается писать заявление в полицию, но раскрыл подробности сделки по приобретению аксессуара, чтобы обезопасить от действий злоумышленников своих поклонников.

Ранее Лоза предсказал крах карьеры Орбакайте в Европе. По словам музыканта, российские исполнители не востребованы на Западе, потому что там достаточно своих артистов.

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