В России стали покупать больше водки

РАТК: В марте 2026 года продажи водки в России выросли на 4,95 процента

В марте 2026 года продажи водки в России выросли на 4,95 процента. О том, что граждане стали покупать больше этого спиртного напитка со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) сообщает «Коммерсантъ».

Розничные продажи водки за месяц выросли до 5,83 миллиона декалитров (дал). С начала года они увеличились до 17,39 миллиона дал (плюс два процента год к году). В то же время совокупные продажи всех видов алкоголя в стране без учета пива, сидра, пуаре и медовухи с начала года составили 47,97, а в марте — 16,25 миллиона дал (плюс 0,2 и 2,7 процента соответственно).

Помимо водки заметный рост продаж демонстрируют ликероводочные изделия: совокупный объем их реализации прибавил 14,2 процента в годовом выражении, до 1,6 миллиона дал. За квартал продажи выросли на 14,8 процента, до 4,86 миллиона дал. Продажи тихого вина за три месяца упали на три процента, до 12,59 миллиона дал. Слабоалкогольная продукция просела на 58,3 процента, до 204,9 тысячи дал. Ликерные вина потеряли 7,2 процента, их продажи снизились до 247,4 тысячи дал.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин объяснил тенденцию перетоком в сегмент потребителей пива, на который традиционно приходится 80 процентов всего спиртного. Изменение спроса связано с ростом цен на пиво. Как полагает Шапкин, рост продаж крепкого алкоголя в целом станет долгосрочным — эта динамика прослеживается во всем мире.

В январе-феврале в новых российских регионах — ДНР, ЛНР и находящихся под контролем Вооруженных сил России частях Запорожской и Херсонской областей — было продано почти 300 тысяч декалитров водки и 73,38 тысячи декалитров коньяка.

Таким образом, на эти четыре региона пришлось 2,7 и 3,6 процента от всех продаж водки и коньяка в стране соответственно. Доля ликеро-водочных изделий составила 1,26 процента (41,14 тысячи декалитров).