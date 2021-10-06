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Эмили Ратаковски объяснила причину многолетнего сокрытия домогательств

Американская модель Эмили Ратаковски объяснила причину сокрытия домогательств Робина Тика
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Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард
Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард
Фото: Christopher Peterson / SplashNews.Com / Legion-media

Американская модель и предпринимательница Эмили Ратаковски объяснила причину многолетнего сокрытия факта домогательств со стороны музыканта Робина Тика. Интервью с ней публикует People.

Манекенщица рассказала о произошедшем в собственной книге «Мое тело». Инцидент произошел во время съемок клипа на песню Тика и Фаррелла Уильямса Blurred Lines. По словам бизнесвумен, исполнитель внезапно обхватил ее сзади и положил руки на ее обнаженную грудь. Она отметила, что его действия заставили ее почувствовать «жар унижения».

В разговоре с журналистами Ратаковски призналась, что долгое время скрывала домогательства, поскольку боялась, что правда может негативно сказаться на ее карьере. «Я была никому неизвестной моделью. Если бы я пожаловалась, то я бы точно не была на том месте, на котором нахожусь сейчас. Мне бы не удалось добиться славы», — заключила знаменитость.

Представители Робина Тика никак не отреагировали на высказывания предпринимательницы.

Эмили Ратаковски прославилась после участия в клипе на песню Робина Тика Blurred Lines, которая в 2013 году заняла первые места в хит-парадах 24 стран. После этого она неоднократно участвовала в Неделях моды, а также снималась в кино, телешоу и для известных модных журналов. Книга «Мое тело» была опубликована изданием The Sunday Times в октябре 2021 года.

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