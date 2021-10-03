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Эмили Ратаковски обвинила исполнителя хита Blurred Lines в домогательствах

Эмили Ратаковски: Робин Тик домогался меня во время съемок клипа на песню Blurred Lines
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Кадр: YouTube / Robin Thicke

Американская супермодель Эмили Ратаковски в своей книге «Мое тело» обвинила в домогательствах музыканта Робина Тика. Об этом сообщает The Daily Beast.

Инцидент произошел во время съемок видеоклипа на песню Тика и Фаррелла Уильямса Blurred Lines. По словам модели, исполнитель внезапно обхватил ее сзади и положил руки на ее обнаженную грудь. Ратаковски отметила, что Тик выглядел пьяным, а его действия заставили ее почувствовать «жар унижения».

Произошедшее подтвердила режиссер клипа Диана Мартель. «Я тогда закричала своим очень агрессивным бруклинским голосом: "Какого черта ты делаешь! Все, съемка окончена!"», — приводит издание ее слова.

Эмили Ратаковски прославилась после участия в клипе на песню Робина Тика Blurred Lines, которая в 2013 году заняла первые места в хит-парадах 24 стран. После этого она участвовала в неделях моды в Нью-Йорке и Париже, снималась в кино и телешоу.


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