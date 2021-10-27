Девушки массово отказались от сексуальной одежды вопреки желаниям мужчин

Девушки массово отказались от сексуальной одежды вопреки желанию мужчин и запустили новый тренд. На соответствующие видео в TikTok обратили внимание журналисты Daily Mail.

Отмечается, что женщины, которые ранее привлекали внимание представителей противоположного пола откровенными нарядами, изменили свой стиль и начали носить более закрытые вещи. Таким образом они выступили против понятия male gaze, которое заключается в изображении женщин как сексуальных объектов для эстетического удовольствия мужчин.

Например, fashion-блогерша Лола (Lola) из Дублина поделилась видео, в котором рассказала, что перестала одеваться в сексуальные вещи ради получения мужского одобрения. На кадрах видно, что раньше она выходила в свет в облегающих розовых мини-платьях и топах с вырезами, а на данный момент предпочитает мешковатые джинсы и оверсайз-пиджаки.

Другая TikTok-юзерша, жительница Калифорнии Хлоя (Chloe) показала несколько фотографий до и после перемен в ее гардеробе. Девушке долгое время нравились

мини-платья, короткие шорты и туфли на каблуках. Однако сейчас она полюбила многослойные образы, состоящие из кожаных курток, грубых ботинок бренда Dr. Martins, трикотажных жилеток и широких брюк.

Ранее в октябре российский модельер Виктория Андреянова объяснила отказ женщин от сексуальной одежды на работе. По мнению специалистки, для работниц перестало быть целью становиться объектом сексуального или иного внимания ради достижения карьерного роста. По этой причине они заменили вызывающие наряды и туфли на высоком каблуке практичными сдержанными вещами и кроссовками.