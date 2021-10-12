Платье с иллюзией торчащих стрингов вызвало споры в сети

Неприличный дизайн нового наряда популярного бренда Fashion Nova вызвал споры среди покупателей. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о черном облегающем платье длины мини, которое оформлено вырезами на животе, создающими иллюзию торчащих из-под юбки стрингов. Стоимость вещи на сайте марки с учетом скидки составляет почти 31 доллар (2222 рубля). На опубликованном в сети фото модель позирует в данном наряде, сочетая его с розовыми босоножками на каблуках и черной сумкой.

Пользователи сети сочли наряд чересчур откровенным и раскритиковали его в комментариях под публикацией. «Это платье выглядит глупо», «Я ни за что не надену это на улицу», «Это неприлично», «Ужас», «Это неприемлемо», — высказывались они.

Однако другие одобрили дизайн платья. «Я его обожаю», «Мне нужно это прямо сейчас!», «Заберите все мои деньги», «Очень горячий наряд», «Невероятно красивое и сексуальное платье!» — писали юзеры.

Ранее в октябре оголяющий грудь дизайн нового наряда бренда Fashion Nova озадачил покупательниц. Речь идет о черном облегающем платье длины макси, которое оформлено разрезом на бедре и широким вырезом в зоне декольте, частично оголяющим грудь. Пользователи сети были озадачены непрактичностью данного наряда и обругали его в комментариях.