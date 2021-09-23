Оголяющий грудь дизайн нового наряда популярного бренда возмутил покупательниц

Неприличный дизайн нового наряда популярного бренда Pretty Little Thing озадачил покупательниц. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о бронзовом облегающем платье длины макси, которое оформлено вырезами, оголяющими грудь, талию и бедра. Стоимость вещи на сайте бренда с учетом скидки составляет 25 фунтов стерлингов (2480 рублей). На опубликованном в сети снимке плюс-сайз-модель позирует в описанном наряде на фоне белой стены. Публикация набрала больше 56 тысяч лайков.

Пользователи сети сочли наряд чересчур откровенным и выразили свое возмущение в комментариях. «Красивая дама, но верх этого платья действительно ужасен», «Зачем кому-то такое носить? Это вообще не круто», «Моя грудь в этом наряде свисала бы до колен», «Она забыла оставшуюся часть платья», — писали они.

Ранее в сентябре откровенный дизайн нового наряда популярного бренда Fashion Nova вызвал споры в сети. Речь идет об обтягивающем коричневом комплекте, состоящем из кроп-топа с длинными рукавами и легинсов. Наряд оформлен несколькими ремешками в области декольте и на бедрах, частично обнажающими грудь и ягодицы модели.