Откровенный дизайн нового наряда популярного бренда вызвал споры в сети

Неприличный дизайн нового костюма популярного бренда Fashion Nova вызвал споры среди покупателей. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет об обтягивающем коричневом комплекте, состоящем из кроп-топа с длинными рукавами и легинсов. Наряд оформлен несколькими ремешками в области декольте и на бедрах, частично обнажающими грудь и ягодицы модели. Стоимость товара на сайте марки составляет почти 40 долларов (2930 рублей).

Пользователи сети сочли наряд чересчур откровенным и раскритиковали его в комментариях под публикацией. «Зачем так упорно выставлять свое тело напоказ?», «Это некрасиво», «Совершенно неуместный наряд», — высказывались они.

Однако другие положительно оценили комплект. «Мне это нужно!», «Очень сексуально», «Красиво подчеркивает фигуру», «Очень хороший костюм», «Мне нравится! Бегу покупать!» — писали юзеры.

Ранее в сентябре неприличный дизайн еще одного костюма Fashion Nova высмеяли в сети. Речь идет об обтягивающем прозрачном комбинезоне телесного цвета с леопардовым принтом. По задумке дизайнеров, вещь полностью покрывает тело модели, оставляя открытыми одну ногу и противоположную ей руку.